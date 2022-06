Walibi Belgium

Walibi Belgium viert Pride Month met nieuwe souvenirs

Walibi Belgium staat stil bij Pride Month, de themamaand rond de emancipatie en acceptatie van de lhbt+-gemeenschap. In de grote souvenirwinkel van het Belgische pretpark zijn speciale Pride-souvenirs verschenen, met de kenmerkende regenboogkleuren. Zo kost een zwarte trui met het Walibi-logo in een regenboogpatroon 39,90 euro.



Voor een wit shirt met gekleurde met het Walibi-logo, opgedeeld in gekleurde regenboogvlakken, moet 17,90 euro afgerekend worden. Daarnaast zijn er witte mokken te koop met de tekst "love by Walibi" voor 7 euro. Zwarte mokken met een regenboogprint en het Walibi-logo als silhouet kosten 7,90 euro. Daaronder prijkt de tekst "you are all welcome".

Verder worden er onder meer nieuwe Pride-magneten en roze multicolor-pennen verkocht, voor respectievelijk 5,90 euro en 4,90 euro. Het Pride-hoekje van Walibi bevindt zich in de WAB Shop, de grote winkel bij de entree van het attractiepark.