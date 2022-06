Kermis

Kermisbezoekers komen met de schrik vrij na afbreken onderdeel

Bij een ongeluk op een Duitse kermis is een deel van een attractie afgebroken. Tijdens een ritje kwam een onderstel van een gondel van de molen Commander los. Er vielen geen gewonden. Autoriteiten hebben uit voorzorg besloten dat de attractie de rest van de kermis niet meer mag draaien.



Commander is een attractie van het type shake, begin jaren negentig gebouwd door de Nederlandse fabrikant Mondial. Het concept is vergelijkbaar met een break dance, maar dan met kantelende bakjes die over de kop kunnen vliegen.

Het incident vond maandag plaats in de Duitse stad Neuss, gelegen in deelstaat Noordrijn-Westfalen. In het bewuste bakje zaten twee meisjes. Zij kwamen met de schrik vrij. Volgens een woordvoeder van de gemeente kwam het losgeraakte onderdeel, dat normaal gesproken als voetensteun dient, tot stilstand op de draaischijf. Een medewerker kon de noodstop activeren. Daardoor bleef de schade beperkt.



Schützenfest

Er wordt een onderzoek ingesteld naar de oorzaak. Het evenement in stadsdeel Furth, het zogeheten Schützenfest, begon op vrijdag 3 juni en duurt nog tot en met vandaag.



Het is niet voor het eerst dat Commander negatief in het nieuws komt. In 2010 brak een volledig karretje af op de kermis in Lüdenscheid. Daarbij vielen negen gewonden. Twee jaar later gebeurde hetzelfde in Bremen. Toen raakten de twee inzittenden alleen lichtgewond.