Efteling

Twee extra Efteling-concerten in Den Bosch en Rotterdam

Concertreeks Efteling in Concert blijkt een succes. Meerdere voorstellingen zijn al uitverkocht. Daarom is besloten om enkele extra concerten in te plannen. Tickets zijn vanaf vandaag verkrijgbaar via de website van organisator Cinema in Concert. De prijzen variëren van 34,90 tot 64,90 euro per persoon, exclusief servicekosten.



Tijdens Efteling in Concert speelt het Metropole Orkest de bekendste melodieën uit het attractiepark. Ondertussen kan het publiek kijken naar "een wereld van silhouetten en schaduwen". Er stonden al vier voorstellingen op het programma in Den Bosch, Rotterdam en Antwerpen. Daar komen nu twee shows bij.

Op zondag 16 oktober om 15.30 uur is er een extra concert in de Brabanthallen in Den Bosch. Het orkest zou daar al neerstrijken op zaterdag 15 oktober, om 16.30 en 20.00 uur.



Lotto Arena

Verder vindt op zaterdag 29 oktober een tweede concert plaats in Rotterdam. Efteling in Concert is dan niet alleen te bezoeken om 20.00 uur, maar ook om 16.30 uur. Een reeds gepland concert in de Lotto Arena in Antwerpen op zondag 22 januari 2023 is nog niet uitverkocht.