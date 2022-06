Movie Park Germany

15-jarige jongen gechanteerd en bestolen in Movie Park Germany

In Movie Park Germany is afgelopen week een 15-jarige bezoeker gechanteerd en bestolen. Een onbekende tiener dreigde geweld tegen de jongen te gebruiken als hij zijn geld niet zou afgeven. Dat meldt de politie van de nabijgelegen stad Recklinghausen.



Het voorval vond op donderdag 2 juni plaats, rond 12.20 uur. De dader werd omringd door vier andere mensen. Hij drukte de knul tegen een hek in de buurt van Studio 7, een theatergebouw. Vervolgens haalde hij een bankbiljet uit zijn portemonnee.

Daarna renden de leden van de groep weg in verschillende richtingen. Eén van de personen wordt omschreven als een jongen van ongeveer 17 jaar met donker haar, donkere ogen, zwarte wenkbrauwen, een zwarte regenjas met capuchon, een zwarte broek en een rugzak.



Getuigen

Een ander, ook ongeveer 17 jaar, droeg een donkere broek met een witte trui met capuchon en een rugzak. De politie is op zoek naar getuigen of andere mensen die iets over het incident weten. Het slachtoffer is afkomstig uit de gemeente Issum.