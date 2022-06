Puy du Fou España

Voet van medewerker verbrijzeld in Spaans themapark

Bij een ongeluk in een Spaans themapark is een 32-jarige medewerker gewond geraakt. Dat gebeurde in Puy du Fou España, gelegen in de stad Toledo. Eén van de voeten van de man werd verbrijzeld door een machine, melden Spaanse media.



Het arbeidsongeval vond vorige week donderdag rond 23.50 uur plaats. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld en vervolgens overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. De autoriteiten onderzoeken hoe het incident heeft kunnen gebeuren.

Het is niet duidelijk hoe de man er nu aan toe is. Op de dag van het ongeluk was het park geopend van 11.00 tot 20.15 uur, al vond om 22.00 uur nog wel de tachtig minuten durende avondvoorstelling El Sueño de Toledo plaats.



Speciale effecten

Puy du Fou España is de Spaanse vestiging van het Franse concept Puy du Fou. De trekpleister, geopend in 2021, bestaat uit historische spektakelshows met paarden, vogels, acteurs en speciale effecten.