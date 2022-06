Disneyland Paris

Video: medewerker Disneyland Paris verstoort huwelijksaanzoek

Een medewerker van Disneyland Paris heeft een huwelijksaanzoek bij het kasteel ruw onderbroken. Een bezoeker wilde zijn vriendin ten huwelijk vragen op een verhoging op Central Plaza, het plein bij het kasteel van Doornroosje. Het personeelslid bedacht zich geen moment, rende het podium op en greep de verlovingsring uit de handen van de man.



Dat is te zien in een merkwaardige video die op de website Reddit verscheen en vandaag massaal wordt gedeeld op social media. "Deze klootzak verpestte het speciale moment van mijn beste vriend", luidt de titel. "Hij heeft vooraf toestemming gevraagd." De beelden zouden vorige week geschoten zijn.

"Hij heeft toestemming gekregen van een vrouwelijke collega van deze klootzak", vult de videomaker aan. "Vervolgens rent deze klootzak naar hem toe om de ring te grijpen." Wat is er daarna gebeurd? "Mijn vriend vertelde me dat hij het moment niet nog pijnlijker wilde maken door deze man tegen de grond te meppen op deze speciale dag."



Boegeroep

Op de achtergrond is boegeroep te horen. In de online reacties krijgt de werknemer een hoop commentaar. Op deze manier werd een magische moment onnodig verpest, concluderen veel kijkers.



Looopings heeft een woordvoerder van Disneyland Paris eerder vandaag gevraagd hoe het Disney-management naar de gebeurtenis kijkt. Is dit hoe een Disney-medewerker zich hoort te gedragen? Had de bewuste bezoeker inderdaad toestemming gekregen voor het aanzoek? En heeft de actie nog consequenties voor het personeelslid? Tot nu toe heeft de voorlichter niet gereageerd.



YouTube-kanaal

De medewerker in kwestie is geen onbekende in de Disney-fanwereld. Het gaat om Raphaël Pichenot (28), onderdeel van het team verantwoordelijk voor de crowd control tijdens parades en shows. Hij heeft zelf een eigen YouTube-kanaal met filmpjes van pretparken. Daarnaast is hij actief op Facebook, TikTok en Twitter. De Fransman liet online nog niets van zich horen naar aanleiding van het voorval.