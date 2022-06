Disneyland Paris

Nieuwe souvenirlijn Disneyland Paris staat in het teken van openingsjaar 1992

Disneyland Paris doet een stap terug in de tijd met een nieuwe souvenirlijn. In de Disney-parken zijn vanaf vandaag souvenirs verkrijgbaar die in het teken staan van openingsjaar 1992. Op shirts, truien, sleutelhangers, hoedjes, glazen, vingerhoedjes en Mickey-oortjes prijkt het oude logo van Euro Disney, zoals het resort destijds heette.



De felgekleurde collectie - met de kleuren rood, geel en blauw - kreeg de naam Remix. Disney omschrijft de stijl zelf als "een terugblik met een moderne twist". Op dit moment zijn de producten verkrijgbaar in New Century Notions Flora's Unique Boutique in het Disneyland Park en Disney Fashion in Disney Village.

Een oversized sweater kost 65 euro, een hoedje 25 euro. Voor de Mickey-oortjes moet 23 euro neergeteld worden. De Euro Disney-sleutelhanger wordt voor 6 euro verkocht, het vingerhoedje voor 5 euro. Wie een T-shirt mee naar huis wil nemen, is 26 euro kwijt. Verder werd er een speciale bedel van sieradenmerk Pandora uitgebracht voor 69 euro.