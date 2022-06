TusenFryd

Pretpark in Noorwegen stopt met betaalde voorrangsservice na massale ophef

Het introduceren van een voorrangssysteem in een Noors attractiepark heeft geleid tot massale verontwaardiging en boosheid. Pretpark TusenFryd kondigde aan dat bezoekers tegen bijbetaling de wachtrij bij acht attracties konden overslaan. In andere Europese parken is dat principe allang ingeburgerd, maar in Noorwegen zorgde het voor volkswoede.



De zogeheten ekspress-pass kostte 300 Noorse kroon extra, ongeveer 29,50 euro. Het park beloofde maximaal vijftig pasjes per dag te verkopen, zodat ongeveer 1 procent van de bezoekers er gebruik van kon maken. Sociologen, politici en opiniemakers spraken de afgelopen dagen schande van het concept.

Het systeem zou zorgen voor een tweedeling in de maatschappij, klonk het in de Noorse media. "TusenFryd introduceert een klassenverdeling onder kinderen", luidde het commentaar. Het attractiepark, geschrokken van de woedende reacties en media-aandacht, probeerde zich in eerste instantie nog te verdedigen door te benadrukken dat het slechts ging om een proef. Bovendien zouden bezoekers er eerder juist om gevraagd hebben.



Testfase

"Wij waarderen alle feedback en begrijpen dat onze regeling verschillende reacties oplevert", viel afgelopen maandag te lezen in een verklaring. "Het systeem, dat slechts geldt voor acht van de dertig attracties, bevindt zich nog in een testfase en we zullen voortdurend blijven beoordelen hoe het werkt."



Erg lang heeft dat proces niet meer geduurd. Onder grote maatschappelijke druk is al één dag later besloten om de stekker uit het project te trekken. "We hebben de reacties gehoord", schrijft marketingmanager Erik Røhne Andersen in een persbericht. "We kiezen er nu voor om niet verder te gaan met deze proef."



Portemonnee

Hij geeft aan dat het nooit de bedoeling was om bezoekers anders te behandelen op basis van hun portemonnee. "Het blijft onze ambitie om onze gasten een zo goed mogelijk aanbod op maat te bieden." Keert het systeem ooit nog terug? De marketeer houdt een slag om de arm. "We zullen mogelijkheden blijven onderzoeken om de beleving van onze gasten in de toekomst te optimaliseren."



TusenFryd is onderdeel van parkengroep Parques Reunidos, net als onder andere Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany. Movie Park heeft al jaren een betaalde voorrangspas, Bobbejaanland introduceert zo'n pas dit seizoen.