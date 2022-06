Parc Astérix

Foto's: hoogste punt van nieuwe lanceerachtbaan Parc Astérix bereikt

Het hoogste punt van de spectaculaire nieuwe lanceerachtbaan in Parc Astérix staat overeind. In de rollercoaster Toutatis, die volgend jaar opengaat, worden passagiers vier keer gelanceerd tot een maximale hoogte van 51 meter. Inmiddels is het hoogste baandeel helemaal af.



Op dat doodlopende punt blijven treinen - na een achterwaartse lancering - even stil hangen in de lucht, alvorens ze door de zwaartekracht weer naar voren zakken. Fabrikant Intamin spreekt over een backward stall met 3,5 seconden gewichtsloosheid.

Daarna volgt een lancering met een topsnelheid van zo'n 110 kilometer per uur richting een heuvel op 45 meter hoogte, die vandaag werd gecompleteerd. Inzittenden zakken daar straks tergend langzaam overheen. De rest van de 1361 meter lange rit bestaat uit scherpe bochten, inversies, heuveltjes en meer gewichtsloosheid.



Decors

Toutatis wordt de hoogste en snelste achtbaan van Frankrijk. De achtbaan verrijst in een nieuw parkdeel tussen bobsleebaan La Trace du Hourra en waterbaan Le Grand Splatch. Op de Instagram-pagina's @kkunaii en @deanrellcoaster verschenen actuele foto's van de werkzaamheden. Waar de baandelen op hun plek staan, kan binnenkort begonnen worden met het aanbrengen van de decors.