Walibi Holland

Foto's: Walibi Holland laat bezoekers Fanta-smaken raden

Bezoekers van Walibi Holland krijgen dit weekend de opdracht om nieuwe Fanta-smaken te ontrafelen. Het frisdrankmerk heeft onder de noemer #WhatTheFanta drie nieuwe smaakcombinaties gelanceerd. Het is aan het publiek om erachter te komen om welke smaken het gaat.



Om de zoektocht iets makkelijker te maken, zijn in Walibi Holland hints te vinden. Op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 juni komen bezoekers op vijf plekken in het attractiepark een Fanta-punt tegen. Daar kunnen ze achtereenvolgens voelen, ruiken, horen, zien en proeven.

Bij hangende achtbaan Condor valt een fruitschil te voelen. Op het ronde plein achter restaurant Haciënda is een fruitige geur te ruiken. Voor boomerang coaster Speed of Sound wordt muziek gedraaid waar een hint in werd verwerkt.



Vergrootglas

In themagebied Wilderness, bij de ingang van Merlin's Magic Castle, verschijnt een boodschap met behulp van een vergrootglas. Tot slot is het mogelijk om de nieuwe geheime smaken van de suikerloze frisdrank te proeven bij een kraampje bij waterbaan Crazy River.



De raad-de-smaak-campagne begon eind april. In juli volgen de verlossende antwoorden. De ingrediënten die op de #WhatTheFanta-blikjes worden vermeld, helpen speurneuzen in ieder geval niet verder: die bevatten geen informatie over de daadwerkelijke smaak, zo laat Fanta weten.