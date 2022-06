Ouwehands Dierenpark Rhenen

Bonobo's in Ouwehands Dierenpark mogen na een jaar naar buiten

De bonobo's van Ouwehands Dierenpark zijn voor het eerst te bewonderen in hun buitenverblijf. Een jaar geleden presenteerde de dierentuin in Rhenen de mensapen aan het publiek, toen nog achter glas in het binnenverblijf. Na een heel jaar binnen gezeten te hebben, mogen de dieren eindelijk naar buiten.



Daar kunnen ze "klimtoestellen, rijke vegetatie en waterstroompjes omringd door metershoge rotsen" ontdekken, zo laat het park weten. Het buitengebied beslaat 3300 vierkante meter. Een 7 meter brede gracht fungeert als natuurlijke afscheiding. De apen kunnen namelijk niet zwemmen. Het onderkomen wordt Salonga genoemd.

In het wild leeft de bonobo in tropische regenwouden in Centraal-Afrika. Ze zijn niet bestand tegen kou. "Daarom hebben de dieren ruime binnenverblijven", legt een woordvoerder uit. "Daar is ruim voldoende daglicht. En hun voeding is zo uitgebalanceerd dat ze ook aan hun vitamine D komen."



Vertraging

Binnen worden veertien bonobo's gehuisvest op 450 vierkante meter. Alleen bij warm weer gaan ze vanaf nu naar buiten. Eigenlijk had het project al in 2018 afgerond moeten zijn. Door verschillende obstakels, waaronder de coronacrisis, liep de bouw forse vertraging op.