Efteling

Muziek bij Efteling-achtbaan Max & Moritz al dagen kapot

Het is stil bij familieachtbaan Max & Moritz in de Efteling. Door technische problemen staat de muziek in de karretjes van de powered coaster al dagenlang uit. Een Efteling-voorlichter weet nog niet wanneer het mankement verholpen kan worden.



Er zijn al langer problemen met de soundtrack van de attractie. Soms begon de muziek op een willekeurig moment te spelen als de treinen nog stilstonden. Nu klinkt er helemaal geen melodie meer. "Er wordt aan gewerkt", laat de woordvoerder weten.

De muziek van Max & Moritz, die normaal gesproken gestart wordt als de twee treinen wegrijden, werd gecomponeerd door Efteling-huiscomponist René Merkelbach. Daarvoor zijn in principe vier instrumenten gebruikt: een fagot, een gitaar, een accordeon en een tuba, aangevuld met gejodel en geluidseffecten.