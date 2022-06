Zoo d'Amnéville

Honderden demonstranten verwacht bij dierentuin: zes mensen komen opdagen

Een manifestatie tegen een dierentuin is uitgelopen op een enorme flop. Het was de bedoeling om afgelopen zaterdag honderden demonstranten te verzamelen bij de Franse dierentuin Zoo d'Amnéville. Een bekende Franse dierenactivist rekende op een enorm publiek. Uiteindelijk werd de protestactie bijgewoond door slechts een handjevol mensen.



Dat melden regionale media. De demonstratie werd georganiseerd door model en kunstenaar Jérémy Bellet, die al jaren in verzet komt tegen het dierenpark. Volgens hem worden de dieren in Zoo d'Amnéville slecht behandeld. Er zou zelfs sprake zijn van stelselmatige dierenmishandeling. Bellet spreekt dan ook over een "dierenhel".

Hij had eerder succes met een petitie tegen de dierentuin, die in korte tijd tienduizenden keren werd getekend. Met zo'n groot bereik moet het ook mogelijk zijn om veel mensen op de been te brengen, was de gedachte. Na een oproep op social media verwachtte Bellet zo'n duizend aanwezigen. Dat pakte anders uit. Zaterdagmiddag om 14.00 uur stonden zes personen voor de poort, plus wat nieuwsgierige journalisten.



Vakantie

Daar heeft de twintiger wel een verklaring voor. "Veel mensen realiseerden zich pas op het laatste moment dat de manifestatie in het hemelvaartweekend viel", vertelde hij aan een verslaggever. "Ze zijn op vakantie gegaan. En we hebben dreigementen ontvangen, wat sommige personen ervan weerhield om te komen."



Ondertussen had Zoo d'Amnéville niets te klagen: het park verwelkomde afgelopen week zo'n vijfduizend bezoekers per dag. Toch laat de actievoerder zich niet uit het veld slaan. "Kritiek geven is makkelijk als je zelf niets onderneemt", schrijft hij op zijn Instagram-pagina. "Mijn belangrijkste doel was om de problematiek aan de kaak te stellen. Er was misschien niet de menigte die ik had verwacht, maar jullie hebben me wel massaal gesteund met berichtjes en reacties. Ik geef niet op!"