Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn verkoopt binnenkort geen abonnementen meer

Avonturenpark Hellendoorn heeft besloten om te stoppen met de verkoop van abonnementen. Om te voorkomen dat het komende zomer te druk wordt in het Overijsselse pretpark, is het vanaf maandag 6 juni niet meer mogelijk om een jaarkaart te bestellen. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings na berichtgeving op social media.



"Wegens grote belangstelling zijn onze seizoenpassen bijna uitverkocht", luidt de boodschap. "Om de laatste belangstellenden een kans te geven, is het op het park en online tot en met maandag 6 juni nog mogelijk om een seizoenspas aan te schaffen."

Het attractiepark verwelkomde dit jaar "een grote groep nieuwe abonnementhouders", aldus de voorlichter. De beslissing zou genomen zijn "vanwege crowdmanagement-redenen". In het najaar start de verkoop van jaarkaarten voor seizoen 2023.



Beperkingen

Het huidige seizoen loopt nog tot en met zondag 30 oktober. Na twee coronajaren is Avonturenpark Hellendoorn dit jaar voor het eerst geopend zonder beperkingen. Binnen afzienbare tijd wordt de nieuwe spinning coaster RidderStrijd in gebruik genomen. De exacte openingsdatum is nog niet bekendgemaakt.