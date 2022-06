Phantasialand

Phantasialand stopt volledig met abonnementen: 'We begrijpen de teleurstelling'

Phantasialand heeft niet de intentie om ooit nog abonnementen aan te bieden. Dat laat het Duitse pretpark weten in e-mails aan verschillende seizoenskaarthouders. Bestaande abonnementen, waarvan de geldigheid verlengd was vanwege coronasluitingen, lopen eind deze maand af. Daarna zijn alle bezoekers aangewezen op losse dagtickets.



De Phantasialand Club, zoals de abonnementsservice van het attractiepark heet, wordt opgeheven. Eind vorig jaar werd al duidelijk dat het aanschaffen van een abonnement voorlopig geen optie zou zijn. Nu is Phantasialand nog stelliger. "We hebben besloten dat we komende maand helemaal stoppen met de Phantasialand Club en we zijn niet van plan om deze te vervangen."

Een reden wordt niet genoemd. Kennelijk is het financieel niet interessant meer om te werken met jaarkaarten. Vorig jaar klaagde het park nog dat kaarthouders plekken reserveerden en vervolgens niet kwamen opdagen. Op die manier kon de maximumcapaciteit niet optimaal benut worden. Vandaag de dag zijn er echter geen coronabeperkingen meer. Het maken van een digitale reservering is overigens nog wel verplicht voor bestaande abonnees.



Teleurstelling

"Natuurlijk was deze beslissing niet gemakkelijk voor ons", geeft Phantasialand toe. "We begrijpen dat de teleurstelling bij onze trouwe fans bijzonder groot is, maar het moet gezegd worden dat we van elk bezoek ook zonder jaarkaart een heel bijzondere ervaring maken." Het park belooft de komende jaren "spannende nieuwe attracties en werelden" te openen.



De reguliere entreeprijs van Phantasialand steeg in 2022 naar 57 euro per dag. Via de website van het themapark zijn voor veel dagen wel voordeligere kaarten verkrijgbaar, afhankelijk van de periode in het jaar. In het verleden mochten Efteling-abonnees één keer per jaar gratis naar binnen. Dat is sinds de coronacrisis ook geen optie meer.