Efteling

Efteling maakt entertainmentprogramma voor zomer 2022 bekend

De Efteling onthult vandaag wat bezoekers in juli en augustus 2022 kunnen verwachten op entertainmentgebied. In het verleden vond in het attractiepark 's zomers het Negen Pleinen Festijn plaats, met speciale acts op vrijdag- en zaterdagavonden. Dit jaar is er extra entertainment op álle hoogseizoendagen.



Het park blijft in juli en augustus elke dag geopend tot 21.00 of 22.00 uur. Men heeft ervoor gekozen om niet alleen 's avonds meer entertainment aan te bieden, maar ook overdag. "Op verschillende locaties in het park komen attracties zelfs tot leven", laat de Efteling weten. "Het worden bijzondere plekken vol beleving en fantasie."

Zo ligt op het plein bij Fata Morgana de enorme reus Djinn te slapen in een tent. Als hij wakker wordt, kunnen passanten oog in oog komen te staan met het 4,5 meter hoge figuur. "Wees gerust, bekwame wachters proberen de gigant in bedwang te houden terwijl hij over het plein loopt. Misschien lukt het je wel om samen op de foto te gaan."



Elfentroon

Op het Ton van de Venplein, bij Droomvlucht en Villa Volta, is de sfeer een stuk idyllischer. "Daar hoor, ruik, proef en beleef je de wereld van Droomvlucht", aldus de Efteling. Er komt een bloementuin met "romantische zitjes" en heel veel bloemenpracht. Bezoekers mogen plaatsnemen op de nieuwe Elfentroon, waar ze kunnen schommelen met een elfje.



Het plein bij achtbaan Max & Moritz staat in juli en augustus in het teken van een dorpsfeest. "Bakker Krümel en Frau Schmetterling zijn zoals altijd druk in de weer en spelen deze zomer samen mee in de plaatselijke fanfare", luidt de beschrijving. Toeschouwers moeten ondertussen wel opletten dat kwajongens Max en Moritz hen niet van de sokken rijden met hun "vliegmachientje".



Statige Stuurman

In Ruigrijk keren enkele oude bekenden terug. Op het plein voor De Vliegende Hollander is de Statige Stuurman van de partij, een levend standbeeld. Rond achtbaan Joris en de Draak vliegt af en toe ridder Joris voorbij, zittend op de draak. Bij Baron 1898 laten De Kompels zich zien: goudkleurige mijnwerkers in een overall. Ook De Heks van Vliegensvlug wordt van stal gehaald.