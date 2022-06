Attractiepark Toverland

Toverland vraagt vergunning aan voor vier nieuwe attracties: opening in 2023

Toverland heeft bij de gemeente een vergunning aangevraagd voor de bouw van vier nieuwe attracties. Die komen in themadeel Avalon te liggen, bevestigt een woordvoerder van het Limburgse themapark aan Looopings. Dat is het gebied met wing coaster Fenix en boottocht Merlin's Quest.



Looopings kon ruim een jaar geleden al melden dat Toverland werkte aan plannen voor één of meerdere nieuwe attracties in Avalon. Nu is het project een stuk concreter geworden: er komen twee grote en twee kleinere attracties. Ze moeten al volgend jaar opengaan, in 2023.

"Met de komst van deze vier nieuwe attracties willen we de verblijfsduur van onze gasten in Avalon verlengen en het themagebied nóg interessanter maken voor een bredere doelgroep", vult de voorlichter aan. Hij kan nog niet ingaan op de gekozen attractietypes, maar ingewijden melden aan Looopings dat Toverland in ieder geval een vrijevaltoren heeft besteld.



Nieuw bouwwerk

De gemeente Horst aan de Maas wil zelf niet meer informatie geven over de aangevraagde vergunning. In een officiële publicatie wordt alleen gesproken over het "oprichten, veranderen of in werking hebben van een milieuinrichting" en het "bouwen van een nieuw bouwwerk".



Avalon, waar ook themarestaurant The Flaming Feather ligt, werd in 2018 tegelijk geopend met entreegebied Port Laguna. In totaal ging het om een investering van 35 miljoen euro. Toverland staat erom bekend steeds volledig nieuwe themawerelden uit de grond te stampen. Door een bestaand gebied uit te breiden, wordt nu afgeweken van die strategie.