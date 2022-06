Efteling

Foto's: Efteling heropent restaurant Panorama als La Place-vestiging

Zelfbedieningsrestaurant Panorama in de Efteling wordt voortaan uitgebaat door La Place. Vanwege de verdwijning van La Place-restaurant De Vrolijke Noot op het Dwarrelplein moest er een nieuwe locatie gezocht worden voor het externe concept. Sinds deze week is La Place te vinden in het grote horecacomplex in parkdeel Reizenrijk.



Panorama ligt tussen speeltuin Kleuterhof en waterspeelplaats Archipel. Het zelfbedieningsgedeelte was op zondag 3 april voor het laatst geopend als Efteling-locatie. Na een verbouwing van exact twee maanden kunnen bezoekers er nu terecht voor La Place-producten.

Het interieur bleef voor een groot deel intact. Wel kwam er een nieuwe indeling, met de kenmerkende huisstijl van La Place. Ook het assortiment veranderde mee. Er wordt extern personeel aan het werk gezet: de voormalige Efteling-medewerkers van Panorama zijn overgeplaatst naar andere horecalocaties in het park.



Faillissement

La Place is ooit ontwikkeld als het horecaconcept van warenhuis V&D. Na het faillissement van V&D werd het merk overgenomen door supermarktketen Jumbo. Vorig jaar nam de Vermaat Groep de exploitatie van enkele tientallen La Place-vestigingen op zich. De merknaam bleef in handen van Jumbo.



Het is voor het eerst dat de Efteling een externe horecaformule zo'n prominente plek midden in het park geeft. Voorganger De Vrolijke Noot lag in het entreegebied, ver weg van de attracties. In een tijd waarin de Efteling van horecapunten sprookjesachtige themabelevingen wil maken, is dat een opvallende keuze. La Place is immers allesbehalve sprookjesachtig: dat concept kennen we van binnensteden en parkeerplaatsen langs snelwegen.



Kiosk

Het Panorama-gebouw stamt uit 1953. Eerder stond het complex bekend als het Café-Restaurant en De Ballonvaarder. Op de eerste verdieping bevinden zich nog toiletten en een zaal voor evenementen. La Place neemt ook de kiosk op het terras over. Het à-la-cartegedeelte van Panorama is nog wel in handen van de Efteling.



Vorig jaar kondigde de Efteling aan dat Panorama een oosters thema zou krijgen tijdens een tweede bouwfase van het aangrenzende themagebied Wereld van Sindbad. De kans dat het volledige gebouw daarbij een broodnodige opknapbeurt zal ondergaan, lijkt door de samenwerking met La Place voorlopig verkeken.