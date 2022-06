Efteling

Dit is de nieuwe ontwerper van de Efteling

De kogel is door de kerk: de Efteling heeft een nieuwe ontwerper. In februari bleek dat het attractiepark een vacature had openstaan voor tekenaar. Bas van Rijsbergen (33), geboren in Roosendaal, heeft de baan gekregen. Hij werkte eerder voor het Duitse attractiepark Europa-Park en het Vlaamse mediabedrijf Studio 100.



Bij Studio 100 was hij elf jaar lang verantwoordelijk voor decors van theatershows. Ook deed hij illustratiewerk voor kinderboeken. In 2019 werkte Van Rijsbergen mee aan het decor van het Belgische muziekfestival Tomorrowland. Eind dat jaar ging hij in Europa-Park aan de slag als senior theme designer en art director. Daar hield de Brabander zich de laatste tijd onder meer bezig met virtualreality-beleving Yullbe en het nieuwe restaurant Eatrenalin.

Zo'n tweeënhalf jaar later maakt Van Rijsbergen de overstap naar Kaatsheuvel. Dat is geen onbekend terrein: hij was op zijn 16e al vakantiemedewerker in de Efteling. Destijds stond hij op het Anton Pieckplein. Nu mag hij zich gaan bezighouden met het bedenken en ontwerpen van bijvoorbeeld attracties, sprookjes, restaurants, winkels en souvenirs.



Besef

"Het werken bij de Efteling zie ik als een unieke kans", vertelt Van Rijsbergen aan Looopings. "Het is het hoogtepunt van mijn carrière. Toen ik gebeld werd met de mededeling dat ik was aangenomen, twijfelde ik of ik het goed had gehoord. En drie uur later was het besef er nog steeds niet."



In zijn jonge jaren, tussen 2000 en 2004, heeft de nieuwbakken Efteling-ontwerper zich ook ingezet voor de Mini Efteling. Dat is een minipretparkje gerund door vrijwilligers, gebouwd op een zolder en in een achtertuin in Nieuwkuijk. De Mini Efteling blijkt een broedplaats voor creatievelingen: voormalig Efteling-ontwerper Michel den Dulk, tegenwoordig werkzaam voor Disney, hielp er in een ver verleden ook mee.