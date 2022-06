Efteling

Foto: scholier klimt bovenop wagon van Stoomtrein in de Efteling

Voor sommige Efteling-bezoekers is de Stoomtrein kennelijk geen transportmiddel, maar een speelobject. Een baldadige scholier besloot afgelopen maandag bovenop een treinwagon te klimmen. Dat is te zien op een foto die een omstander maakte.



De puber zat plotseling bovenop de laatste wagon van de nostalgische trein. Daar ging hij vervolgens doodleuk liggen. Medewerkers spraken de knul aan, waarop de jongen verbaasd reageerde, alsof hij niet begreep wat hij fout deed.

"Uiteindelijk werd het gezelschap uit de attractie gezet, wat nog minstens vijf minuten aan zeuren kostte voordat de bezoekers daadwerkelijk opstonden", vertelt de ooggetuige.



St. Nicolaasplaets

De Stoomtrein is in gebruik sinds 1969. Er zijn twee stations waar bezoekers in en uit kunnen stappen: in parkdeel Marerijk op de St. Nicolaasplaets en in parkdeel Ruigrijk bij horecacomplex Station de Oost. Dit voorval vond plaats in Marerijk.