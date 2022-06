Movie Park Germany

Foto's: film- en gamehelden nemen Movie Park over tijdens Cosplay Day 2022

Movie Park Germany heeft na drie jaar afwezigheid vanwege corona weer een speciale cosplay-dag kunnen organiseren. Tijdens de Cosplay Day 2022 op zaterdag 25 juni werd het Duitse attractiepark bevolkt door honderden cosplayers, die in de huid waren gekropen van personages uit films, tv-series, games en stripboeken.



Normaal gesproken kunnen bezoekers van Movie Park alleen op de foto met karakters van Nickelodeon, maar tijdens de themadag liepen ze ook figuren van bijvoorbeeld Marvel, Star Wars, DC Comics, Nintendo en Disney tegen het lijf. Het evenement werd voor de derde keer gehouden, na eerdere edities in 2018 en 2019.

Er kwamen ruim driehonderd cosplayers op af. Movie Park had ook verschillende professionele cosplayers uit Nederland en Duitsland uitgenodigd om plaats te nemen in een vakjury. "Voor ons als filmpark is de Cosplay Day een hoogtepunt", zegt directeur Thorsten Backhaus. Hij spreekt over een "unieke sfeer in het park".



Parade

Het belangrijkste onderdeel van de dag was een grote parade met alle deelnemers door parkdeel The Hollywood Street Set, aangevuld met de mascottes van Movie Park zelf. Verder stond er onder meer een cosplaywedstrijd op het programma. Vaste entertainmentacts, waaronder de grote stuntshow Crazy Cops New York, gingen gewoon door.