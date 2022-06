Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Omgevingsvergunning Slagharen toont nieuw themagebied met achtbaan en andere attracties

De uitbreidingsplannen van Attractiepark Slagharen worden steeds concreter. Zoals bekend wil het Overijsselse pretpark een nieuw gebied toevoegen met een hangende achtbaan. In een onlangs aangevraagde omgevingsvergunning is het nieuwe gedeelte alvast ingetekend. Naast de rollercoaster zijn nog drie andere attracties zichtbaar.



Het is de bedoeling om een stuk grond in gebruik te nemen achter reuzenrad The Big Wheel. In het verleden stonden daar vakantiehuisjes. Er moeten twee toegangswegen richting het gebied komen: tegenover 4D-biscoop El Teatro en aan het einde van de Main Street, tegenover speelhal Lucky Nugget.

Het project heeft de werktitel Bandito Land. Die naam is een verwijzing naar boevenbende Red Bandits, onderdeel van het entertainmentaanbod van Slagharen. In 2020 werd al een enquête opgesteld met drie mogelijke verhaallijnen voor een nieuwe achtbaan, allemaal rond de Red Bandits. De concepten heetten destijds Border Town, Ghost Town en Go North.



Flat rides

Naast de achtbaan - de derde in het park na de Mine Train (2001) en Gold Rush (2017) - komen in de omgevingsvergunning twee flat rides en een speelgebied voorbij. Flat rides zijn compacte attracties met een beperkte oppervlakte, zoals molens en schommels. Later moet nog een tweede fase van 7900 vierkante meter ontwikkeld worden. Op die plek treft men momenteel voorbereidingen voor een evenement in het najaar.



Het ontwerp uit de onlangs aangevraagde vergunning dateert van 2020. De getoonde situatie is niet definitief, maar slechts een indicatie van wat het park van plan is met het gebied. De omgevingsvergunning, die de komende weken ter inzage ligt bij de gemeente Hardenberg, maakt ook melding van een uitbreiding van het vakantiepark. Op de plek van de huidige camping moeten in de toekomst tientallen vakantiewoningen gerealiseerd worden.