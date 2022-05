Efteling

Cynische VI-mannen gieren om volwassen Efteling-fans: 'Dit gaat nergens over!'

De mannen van de SBS6-talkshow Vandaag Inside (VI) hebben smakelijk kunnen lachen om een Efteling-special van concurrent Beau. Het programma van Beau van Erven Dorens stond maandagavond in het teken van de zeventigste verjaardag van de Efteling. VI-gezichten Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp keken mee.



Dat vertelden ze vanavond in hun eigen tv-show. "Ja, tuurlijk heb ik zitten kijken", begon Van der Gijp. "Er zijn volwassen mensen die dat heel leuk vinden. Sprookjesbos. Anton Pieck." Presentator Genee was verbaasd dat het lukte om een hele uitzending te vullen met het attractiepark. "Een uur lang ging het over de Efteling", zei hij cynisch. "Sprookjesbos. Marc Van Ranst. Allemaal volwassen mensen die het over sprookjes, Spookslot hadden en zo."

Daarop werd een compilatie gestart van enkele momenten uit de Efteling-show. De VI-kijker kreeg fragmenten voorgeschoteld over Efteling-tatoeages en de favoriete sprookjes van viroloog Marc Van Ranst. Ook liet men zien hoe Qmusic-dj Domien Verschuuren een ode brengt aan de sfeer van het sprookjespark.



Lach inhouden

Genee kon na het aanhoren van het verhaal van Verschuuren nauwelijks zijn lach inhouden. "Dit ging een uur zo door!", riep hij. Ondertussen gierde Van der Gijp het uit. "Dit is toch lekker! Dit gaat nergens over! Lekker man!"



Derksen kan zich naar eigen zeggen niet voorstellen dat er veel mensen naar hebben gekeken. "Ik geloof dat de kijkcijfers dan wat tegenvallen...", reageerde hij. Genee moest hem direct verbeteren: er zaten ruim 800.000 mensen voor de buis, meer dan bij een gemiddelde aflevering van Beau. "Viel niet eens zo tegen, vond ik." Presentator en columnist Özcan Akyol sarcastisch: "Als ik dit zie, vraag ik me af wie er vanavond zit... Hier moet je overheen."



Voetbal

Van Erven Dorens sprak maandag op het Anton Pieckplein met bekende en onbekende Efteling-fans. De live-uitzending duurde van 22.00 tot 23.30 uur. Vandaag Inside, waarin volwassen mannen elke doordeweekse dag een uur keuvelen over onder meer voetbal, was te zien tussen 21.35 en 22.40 uur.