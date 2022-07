Efteling

Interactieve toverstokken in de Efteling zijn alweer verleden tijd

Interactieve toverstokken in de Efteling waren geen lang leven beschoren. Het attractiepark introduceerde eind 2018 met veel bombarie een speciale Twinkeltoorts - de gouden staf van mascotte Pardoes - waarmee op verschillende plekken effecten geactiveerd konden worden. Het project is een stille dood gestorven.



Begin 2020, net vóór de coronacrisis, werd het product nog met korting aangeboden aan abonnementhouders. Toen klaagden bezoekers al dat een hoop effecten niet werkten. De Efteling beloofde ernaar te kijken, maar sindsdien is er weinig meer vernomen van de Twinkeltoortsen.

Onlangs werd één van de plekken waar getoverd kon worden zelfs volledig gesloopt; de Kluis op het Dwarrelplein. Op dit moment zijn in de Efteling-winkels alleen reguliere Twinkeltoortsen verkrijgbaar, zonder interactiviteit. Toch wordt de verdwenen 'Magische Twinkeltoorts' nog steeds gepromoot in het park. "Tover zoals Pardoes en beleef magische momenten!", valt te lezen op een reclamebord.



Vergeten

Intern lijkt de Efteling het project alweer vergeten te zijn: niemand is er momenteel mee bezig. Een woordvoerder kan dan ook niet zeggen of de overgebleven toverpunten - grotendeels kapot - blijven bestaan of binnenkort ook verwijderd worden. Hij bevestigt alleen dat de souvenirs niet meer verkocht worden. "Wat de toekomst is van de resterende interactieve elementen in het park is op dit moment nog niet duidelijk."