Disneyland Paris

Abonnementhouders Disneyland Paris krijgen voorproefje op Avengers Campus

Abonnementhouders van Disneyland Paris kunnen het nieuwe themagebied Marvel Avengers Campus eerder ontdekken dan de rest van de wereld. Wie een Infinity-jaarkaart heeft, mag alvast langskomen tussen zaterdag 16 en dinsdag 19 juli. Voor Disney-fans met een Magic Plus-pas zijn er previews van zondag 17 tot en met dinsdag 19 juli.



Vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan vanaf donderdag 30 juni via het online reserveringsplatform voor abonnees. Elke abonnementhouder mag één bezoek inplannen. Na het verlaten van Avengers Campus is niet mogelijk om nog een keer terug te gaan.

Disney-medewerkers kunnen het Marvel-gedeelte in het Walt Disney Studios Park nóg eerder betreden. Voor hen wordt het gebied al opengesteld van zaterdag 2 tot en met donderdag 7 juli. Van maandag 11 tot en met donderdag 14 juli mogen ze ook familieleden meenemen. De officiële opening voor het grote publiek vindt plaats op woensdag 20 juli.



Captain Marvel

Marvel Avengers Campus bestaat uit twee attracties, twee restaurants, een souvenirwinkel en een meet-and-greet-locatie. Eén van de attracties kennen we al: de oude lanceerachtbaan Rock 'n' Roller Coaster werd omgebouwd tot Avengers Assemble: Flight Force, met Iron Man en Captain Marvel. Verder verscheen er een interactieve darkride: Spider-Man W.E.B. Adventure.