Nederlander (44) bouwt Main Street uit Disneyland Paris in het klein na

Een 44-jarige Disney-fan werkt aan een herkenbare miniatuurversie van Main Street U.S.A. uit Disneyland Paris. Dennis Agema uit Helmond zocht naar een manier om de Disney-magie dichter bij huis te halen. "En dat kan natuurlijk het beste in miniatuurvorm", vertelt de bouwer aan Looopings.



Agema werd in 1993 door zijn tante meegenomen naar Disneyland. Hij was toen 14 jaar. "Ik had toen geen idee wat ik aan zou treffen, maar ik was gelijk verkocht", zegt de Disney-liefhebber. "Met name Main Street en het kasteel van Doornroosje maakten indruk, door de sfeer en de schaal." Een paar maanden later begon hij met het nabouwen van het kasteel, toen nog met behulp van kartonnen dozen.

Zo begon het balletje te rollen. "In het begin ging ik heel primitief te werk, nu een stuk professioneler. In de loop der jaren heb ik mezelf technieken aangeleerd om gedetailleerd te kunnen bouwen. Ik heb in de tussentijd dan ook aardig wat gebouwen weggedaan omdat ze simpelweg niet goed genoeg waren."



Satéprikkers

Door foto's te bestuderen, zorgt Agema dat de bouwwerken zo veel mogelijk op het origineel lijken. Hij hanteert de schaal 1:87. "Ik gebruik voornamelijk massief karton, satéprikkers van bamboe, piepschuim bolletjes, plastic hekwerk van de treinen modelbouw en verf." Inmiddels zijn Town Square en het iconische sprookjeskasteel - inclusief verlichting - nagenoeg gereed. Aan Main Street wordt nog gewerkt.



Het geheel beslaat momenteel zo'n 3 vierkante meter. Via zijn Instagram-account @minidisneylandparis houdt Agema, geboren in Friesland, andere fans op de hoogte van de vorderingen. Op zijn verlanglijstje staan nog onder meer Plaza Gardens Restaurant en cowboystadje Thunder Mesa in parkdeel Frontierland, met spookhuis Phantom Manor.