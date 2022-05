Efteling

Efteling vernieuwt tijdlijn in Efteling Museum

De Efteling heeft de tijdlijn in het Efteling Museum bijgewerkt. Voorheen eindigde het jaaroverzicht bij de opening van Symbolica in 2017. Nu worden ook de toevoegingen in de periode erna - de jaren 2018 tot en met 2022 - weergegeven.



In het museum, gelegen aan het Anton Pieckplein, is sinds 2017 een geïllustreerde tijdlijn te vinden met alle jaartallen sinds de opening van het Sprookjesbos in 1952. Per jaar wordt de belangrijkste verandering in het park getoond.

Voor de laatste vijf jaar zijn dat een interactief podium en Kniezende Kniesoor in 2018, Fabula en De Zes Zwanen in 2019, Max & Moritz en Frau Boltes Küche in 2020, Nest en Bäckerei Krümel in 2021 en Sirocco, Archipel en de viering van het zeventigjarig jubileum in 2022.



Niet correct

Overigens worden bootjesmolen Sirocco en waterspeelplaats Archipel, onderdeel van de Wereld van Sindbad, in de tijdlijn geschaard onder 2021. Dat is niet helemaal correct: Sirocco opende op 26 januari 2022, Archipel volgde op 1 februari. Eigenlijk was het de bedoeling om beide attracties op 1 januari van dit jaar in gebruik te nemen, maar dat lukte niet door de coronacrisis.