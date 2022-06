Disneyland Paris

Foto's: foodfestival terug in Disneyland Paris

Bezoekers van Disneyland Paris die iets anders willen proberen dan fastfood, kunnen de komende maanden terecht in het Walt Disney Studios Park. Daar vindt tot half oktober het culinaire evenement Le Rendez-vous Gourmand plaats. Op verschillende plekken in het park staan chalets met delicatessen uit binnen- en buitenland.



De zomereditie van het foodfestival, dat voor het eerst gehouden werd in 2017, ontbrak de afgelopen twee jaar vanwege het coronavirus. Nu zijn de kraampjes weer van stal gehaald. Drie chalets serveren specialiteiten uit verschillende Franse regio's.

Daarnaast kregen Griekenland, Spanje, België, Italië en Portugal een eigen kraam. Verder is er een huisje met alleen veganistisch voedsel. Op het menu staan lekkernijen als pretzels, zuurkool, pannenkoeken, eclairs, paella, poké bowls, sandwiches, salades, gyros, pizza's, kabeljauw en wafels.



Wijn

Elke locatie biedt bijpassende wijn en andere alcoholische versnaperingen aan. Nieuw is dat er dit keer ook enkele ontbijtproducten verkrijgbaar zijn. De Franse keuken wordt vertegenwoordigd op Ratatouille-plein La Place de Rémy. De overige chalets staan op Hollywood Boulevard, tussen Toy Story Playland en The Twilight Zone Tower of Terror.