Efteling

Erehaag, gratis fotoboekjes en nieuwe pinset op zeventigste verjaardag Efteling

De Efteling heeft bezoekers vanochtend op feestelijke wijze verwelkomd. Vanwege de zeventigste verjaardag van het attractiepark werden gasten bij de ingang ontvangen met een blauwe loper, confetti, ballonnen en een erehaag van klappende medewerkers.



Bovendien ontvingen de eerste zeventig gezelschappen een verrassing. Voor hen lag een envelop klaar met onder meer een vip-kaartje om een wachtrij over te slaan en een waardebon voor een gratis taartje.

Verder wordt in het park vanaf vandaag een dubbele jubileumpin verkocht, bestaand uit het jubileumlogo met een opengeslagen boek en een silhouet van entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen. Hetzelfde ontwerp verscheen eerder al als sleutelhanger. De nieuwe pinset kost 10 euro. Fans hoeven niet bang te zijn dat het jubileumsouvenir snel uitverkocht raakt, want de Efteling koos bij hoge uitzondering voor een grote oplage.



Gratis

Verder ontvangen bezoekers vandaag bij elke aankoop in een souvenirwinkel, snoepwinkel of fotopunt een gratis fotoboekje ter waarde van 4 euro, zolang de voorraad strekt. Op die manier probeert de Efteling een oude voorraad boekjes weg te werken voordat een nieuw exemplaar in de verkoop komt.