813.000 tv-kijkers zien Efteling-special van talkshow Beau

Een speciale Efteling-uitzending van talkshow Beau op RTL 4 is maandagavond door zo'n 813.000 mensen bekeken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De anderhalf uur durende tv-show van Beau van Erven Dorens stond bijna volledig in het teken van het zeventigjarig bestaan van de Efteling.



Aan de vooravond van de zeventigste verjaardag werd opvallend diep ingegaan op het gedachtegoed van de Efteling en de geschiedenis van het park. Daarvoor sprak Van Erven Dorens onder meer met hoofdontwerper Sander de Bruijn, huiscomponist René Merkelbach - die een vijftienkoppig orkest had meegenomen - en oud-technicus Mari van Heumen.

Op het Anton Pieckplein was voor de gelegenheid een openluchtstudio opgebouwd. In combinatie met draaiende carrousels zorgde dat voor sfeervolle plaatjes. Alleen tijdens het eerste half uur ging het even over iets anders: de aanhoudende problemen bij Schiphol. Vóór Beau werd Kopen Zonder Kijken uitgezonden. Daar keken bijna 1,4 miljoen mensen naar.



Google

Het programma was bedoeld als promotiemateriaal voor de Efteling. In die opzet lijkt men geslaagd: op social media lieten veel kijkers weten dat ze direct zin hadden om weer eens naar het attractiepark te gaan. Bovendien werd er tijdens de uitzending opvallend vaak online gezocht naar de term 'Efteling', zo laat Google Trends zien.