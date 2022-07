Bobbejaanland

Meneer Spaghetti uit Samson & Gert treedt op in Bobbejaanland

Meneer Spaghetti uit Samson & Gert heeft Plopsaland voor één keer verruild voor de concurrent. Acteur Koen Crucke (70), bekend van de Studio 100-serie, trad vandaag op tijdens een speciaal muziekfestival in Bobbejaanland. Het driedaagse evenement, ter gelegenheid van het einde van de examenperiode, wordt School's Out genoemd.



Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juli zijn er verschillende dj's te gast in het Vlaamse pretpark. Vandaag stond Discobar Joossens op het programma, een dj-duo bestaand uit broers Michaël en Laurence Joossens. Ze kregen gezelschap van Samon-acteur Crucke, die zichzelf voor de gelegenheid MC Spaghetti noemt.

De act wordt gekenmerkt door "Samson en Gert-classics die jong en oud meezingen", valt te lezen op de site van de artiesten. In Bobbejaanland was vanmiddag onder meer de Samsonrock te horen, het lijflied van Samson & Gert. Tijdens School's Out zijn verder Karakals, Livado, Voltrack, Daniël Busser, Michael Amani en De Bromeo's aanwezig.



Vervolg

Koen Crucke speelde in Samson & Gert de rol van kapper en operazanger Alberto Vermicelli. Gert Verhulst besloot onlangs te stoppen met de act, waarna zijn dochter Marie Verhulst het stokje overnam. Meneer Spaghetti, zoals het personage steevast wordt genoemd door pratende hond Samson, keerde terug in het vervolg Samson & Marie.