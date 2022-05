Studios Occitanie Méditerranée

Filmmaatschappij Legendary sluit zich aan bij plannen voor Frans pretpark

De Amerikaanse filmmaatschappij Legendary Entertainment gaat meewerken aan de komst van een nieuw pretpark in Frankrijk. Eind vorig jaar kwamen plannen naar buiten voor Studios Occitanie Méditerranée, een entertainmentcentrum aan de Franse zuidkust. Toen werd gamestudio Ubisoft genoemd als initiator.



Nu is men ook een samenwerking aangegaan met Hollywood-studio Legendary, bekend van films als The Hangover, Inception, Pacific Rim, Jurassic World, Godzilla vs. Kong en Dune. Er komen "interactieve attracties die de filmervaring uit Hollywood toegankelijk maken voor een internationaal publiek", valt te lezen in een persbericht.

Welke Legendary-films precies een eigen attractie krijgen in het complex, is nog niet duidelijk. Studios Occitanie Méditerranée, op veertig minuten rijden van Montpellier, moet in 2025 opengaan. Naar verwachting begint de bouw eind 2023. Het project zou in totaal zo'n 300 miljoen euro gaan kosten.