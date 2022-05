Flamingo Land Resort

Onride-video: Engels pretpark test achtbaan die tien keer over de kop gaat

Het Engelse attractiepark Flamingo Land opent binnenkort een achtbaan die maar liefst tien keer over de kop gaat. Een nieuwe onride-video laat alvast zien wat waaghalzen van de rollercoaster kunnen verwachten. Een ritje bestaat uit een looping, een cobra roll, een dubbele kurkentrekker en vijf heartline rolls, waarvan vier direct achter elkaar.



In het filmpje op YouTube, dat iets meer dan een minuut duurt, wordt de attractie simpelweg Ten Inversion Coaster genoemd. De uiteindelijke naam wordt Sik, gebaseerd op de sponsor van de achtbaan: het Britse kledingmerk SikSilk. De eigenaren van het park en SikSilk zijn al jaren met elkaar bevriend.

Het baanverloop is niet uniek. In het Engelse pretpark Thorpe Park staat sinds 2002 een nagenoeg identieke achtbaan. Ook in Italië en Rusland zijn al langer kopieën van de coaster te vinden, die gebouwd werd door fabrikant Intamin uit Liechtenstein. Flamingo Land nam de attractie over van een buitenlands park, waar de baan door geldproblemen nooit is opgebouwd.



Schilderbeurt

Oorspronkelijk was de attractie rood met geel. Na een schilderbeurt oogt de constructie zilvergrijs met zwart. Eén van de eerste testritten zorgde vorige week nog voor een hoop commotie op social media toen meerdere testdummy's uit de trein vielen. Men lijkt dat probleem nu verholpen te hebben.



Overigens heeft Flamingo Land met de tien verschillende inversies geen wereldrecord te pakken. Dat record is sinds 2013 in handen van het Engelse attractiepark Alton Towers, waar een achtbaan staat met veertien inversies.