Video: Efteling-fan (52) bouwde zelf een werkend Spookslot, inclusief de bewegingen

Efteling-liefhebber John Steijger (52) uit Oisterwijk houdt de herinneringen aan het Spookslot levend. Toen hij begin dit jaar hoorde dat de attractie uit 1978 zou gaan verdwijnen, begon hij direct met het tot in detail nabouwen van de volledige hoofdshow. Bijzonder is dat ook de verlichting en de bewegende onderdelen overeenkomen met het origineel.



"Als 8-jarige ging ik voor het eerst in het Spookslot", vertelt Steijger aan Looopings. "Dat heeft toen enorm veel indruk gemaakt." In de jaren tachtig en negentig bouwde hij al stukken van de hoofdshow na op de zolder van zijn ouderlijk huis. De aankondiging van de sloop van het Spookslot overtuigde hem om de attractie opnieuw op schaal na te maken, maar dit keer volledig.

"Het kiezen van de juiste materialen, de motoren en het besturingssysteem was een koud kunstje", aldus Steijger. "Maar het maken van de decors, de bewegende delen, de poppetjes en het softwareprogramma was wel enorm veel werk. Er leek geen einde aan te komen."



Muziek

Het decor is uitgerust met 42 led-dimmers en 29 stappenmotoren, die met 69 kleine microcontrollers worden aangestuurd. Zodra de miniatuurshow wordt gestart, klinkt ook de bekende muziek van het Spookslot: de Danse Macabre. De voorstelling is gebouwd in een grote mdf-kast, die werd aangekleed in de stijl van het spookkasteel.



In een videoserie op YouTube laat Steijger stap voor stap zien hoe het Spookslot-model in elkaar zit. Naast spookhuizen bouwde hij in het verleden miniatuurkermisattracties en een kleine versie van het oude Waterorgel uit de Efteling. "Mijn droom is om ooit nog eens achter de schermen te kunnen kijken bij het echte Spookslot, voordat het verdwijnt", zegt creatieve vijftiger. "Dat zou de kers op de taart zijn."