Efteling

Dit zijn de gasten in de Efteling-uitzending van Beau op RTL 4

Beau van Erven Dorens ontvangt vanavond verschillende bekende en onbekende Efteling-fans in zijn programma op RTL 4. De talkshow Beau staat maandag in het teken van de zeventigste verjaardag van de Efteling. Daarbij spreekt de presentator onder meer met Efteling-hoofdontwerper Sander de Bruijn.



Burgemeester Hanne van Aart van Loon op Zand en Francine Oonk, de achterkleindochter van Anton Pieck, zijn te gast. Daarnaast vertellen viroloog Marc Van Ranst, presentatrice Eva Eikhout en Qmusic-dj Domien Verschuuren over hun liefde voor het attractiepark.

"We halen herinneringen op en onderzoeken wat de Efteling zo magisch maakt", laat RTL weten. Ook onbekende Nederlanders zijn aanwezig. Zo spreken Bram Elstak en Joost Majoor over hun Efteling-tatoeages. Efteling-fan Frank legt uit waarom hij delen van de Efteling heeft nagebouwd in zijn achtertuin.



Anton Pieckplein

De talkshowtafel staat voor één keer in het hart van het park; op het Anton Pieckplein. IJssalon Den Suykerbuyk fungeert als technische ruimte. Beau begint om 22.00 uur. Morgen - op dinsdag 31 mei - bestaat de Efteling exact zeventig jaar. Het Sprookjesbos opende op 31 mei 1952.