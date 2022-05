Kermis

Dodelijk ongeluk op Duitse kermis: 18-jarige vrouw overleden

Bij een ongeluk op een kermis in het Duitse Emden, vlakbij de Nederlandse grens, is zondagnacht een 18-jarige vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer was aan het werk bij de attractie Beat-Jumper. Volgens ooggetuigen raakte een passagier een bril kwijt.



Toen de 18-jarige het verloren object probeerde te pakken, ging het mis. Haar bovenlichaam werd geraakt door de gondel van de attractie. Ze is ter plaatse gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar ze bezweek aan haar verwondingen.

Beat-Jumper is een draaiende bank van exploitant Gloss, gebouwd door de Tsjechische fabrikant Kolmax Plus. Direct na het tragische incident werd de attractie afgebroken. Ondanks het voorval - in de nacht van zaterdag op zondag - ging de kermis zondag gewoon open. Wel werd om 18.00 uur een minuut stilte gehouden.



Matjestage

Emden ligt in deelstaat Nedersaksen, in de buurt van de Groningse stad Delfzijl. Het ongeval vond plaats tijdens de 31e editie van de Matjestage, een terugkerend evenement dat donderdag van start ging.



Burgemeester Tim Kruithoff reageert geschokt op het bedrijfsongeval. "Het had na de pandemie een spannende en vrolijke aangelegenheid moeten worden", laat hij weten. "Dit ongeval werpt een donkere schaduw van verdriet over de festiviteiten." De burgemeester betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en de eigenaar van de attractie. "Dit leed is onvoorstelbaar. Het maakt me sprakeloos."