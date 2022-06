Bobbejaanland

Bobbejaanland-attractie The Forbidden Caves na tweeënhalf jaar weer open

Bezoekers van Bobbejaanland kunnen voor het eerst in tweeënhalf jaar weer een ritje maken in 4D-simulator The Forbidden Caves. De attractie was sinds oktober 2019 gesloten, in eerste instantie vanwege een technische storing en later vanwege de coronacrisis. Sinds eind mei is de simulator af en toe weer operationeel.



Het gaat voorlopig nog om een testfase, benadrukt een voorlichtster. "Die is bedoeld om medewerkers te trainen en een routine te kunnen opbouwen." Op de website van het Vlaamse pretpark valt op dit moment nog te lezen dat The Forbidden Caves buiten gebruik is.

Ondertussen werkt Bobbejaanland aan het herstellen van de speciale effecten, waaronder een videoprojectie en een lift in de wachtrij. In het verleden was er een acteur die bezoekers verwelkomde en de weg wees. Dat element keert niet terug, aldus de voorlichtster. In plaats daarvan zal een video de gasten naar de simulator begeleiden.



Kristallen

The Forbidden Caves, gelegen in themadeel Adventure Valley, opende in 2015. Het park investeerde destijds 5 miljoen euro in de uitbreiding. De simulator, bestaand uit twee bewegende expeditiebussen met zestig zitplaatsen, werd gebouwd door de Britse firma Holovis. Het verhaal gaat over magische kristallen in het fictieve land Khyonesië.