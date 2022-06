Hans & Grietje

Pannenkoekenhuis in Flevoland bouwt eigen spookhuis

Pannenkoekenhuis en speelpark Hans & Grietje in Zeewolde werkt aan een eigen spookhuis. De trekpleister in Flevoland wordt eind dit jaar uitgebreid met een griezelig bouwwerk waar kinderen tijdens het spelen scènes met schrikeffecten tegenkomen.



Een woordvoerster van Hans & Grietje wil tegenover Looopings nog niet vertellen wat er straks precies te beleven is. "Dit zal pas gaan gebeuren wanneer het spookhuis af is, eind 2022", laat ze weten. Een ontwerp verraadt dat het gebouw meerdere verdiepingen krijgt, met glijbanen en torens.

Het project stond vóór de coronacrisis al op de planning. Naast het restaurant heeft Hans & Grietje nu al een vrij toegankelijk buitengebied met glijbanen, schommels, springkussens, een skelterbaan, fonteintjes en een speeltoren. Het etablissement staat bekend om schots en scheve sprookjeshuisjes.