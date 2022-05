Wildlands Adventure Zoo Emmen

Cabaretier Guido Weijers geeft optreden in overdekte jungle Wildlands

Guido Weijers geeft komende zomer een optreden op een ongebruikelijke plek: in de overdekte jungle van Wildlands Adventure Zoo Emmen. De bekende cabaretier staat op zaterdagavond 6 augustus na sluitingstijd in de Jungle Arena van de tropische kas Rimbula, onderdeel van themagebied Jungola.



Daar worden normaal gesproken familievoorstellingen opgevoerd. Voor één keer is Weijers er te gast voor zijn Hot Comedy Night. Komende zomer toert hij met die voorstelling langs verschillende openluchttheaters in Nederland. In Wildlands zijn toeschouwers in ieder geval verzekerd van goed weer: het wordt 's zomers 27 graden in de kas.

Wildlands belooft "een zomeravond vol humor op een unieke locatie". "Hij deelt bizarre gedachten, bekijkt de wereld op zijn positieve manier en laat zichzelf zien in de meest hilarische vorm", luidt de beschrijving. Tickets voor de stand-upshow zijn te bestellen via de website van het Atlas Theater, het grote theater gelegen bij het Drentse dierenpark.



Olifanten

Rimbula staat in het boek Guinness World Records 2022 als "het grootste overdekte regenwoud in een dierentuin". De in 2016 geopende jungle heeft een oppervlakte van 16.764 vierkante meter. Er leven tientallen diersoorten, waaronder slingerapen, vleerhonden, ringstaartmaki's en Aziatische olifanten.