Conny-Land Bodensee Freizeitpark CH-Lipperswil

Zwitsers pretpark draait per ongeluk muziek uit andere attractieparken

In het Zwitserse attractiepark Conny-Land is muziek te horen geweest uit andere pretparken in Europa. Een Nederlandse pretparkfan ontdekte dat in één van de winkels van Conny-Land nummers werden afgespeeld uit onder meer Alton Towers in Engeland en Liseberg en Zweden.



Het park draaide in de souvenirwinkel Dino-Boutique, gelegen bij de interactieve darkride Dino Attack, een afspeellijst met nummers van pretparkcomponist IMAscore. Dat Duitse bedrijf is ook verantwoordelijk voor muziek in bijvoorbeeld Toverland, Walibi Belgium, Bobbejaanland, Phantasialand, Movie Park Germany, Heide Park en Hansa-Park.

Een vergissing, zo vertelt Conny-Land-eigenaar Roby Gasser aan Looopings. "Ik wist hier niet van, maar ik laat het uitzoeken en veranderen", meldt hij per mail. Saillant detail is dat Conny-Land zelf ook een klant van IMAscore is. Het park schakelde de firma in 2017 in voor het componeren van een speciaal Conny-Land-lied.



Ongevraagd

Het gebeurt vaker dat muziek van IMAscore ongevraagd opduikt in andere parken, in winkelcentra en op kermissen. De componist heeft al meermaals laten weten dat dit absoluut niet de bedoeling is. Het heeft er zelfs toe geleid dat Toverland nieuwe muziek voorlopig niet publiceert.