Efteling: Danse Macabre

Efteling-fan maakt gedetailleerde maquette van Spookslot: 'Nieuwe hobby'

Hoewel de dagen van het Spookslot in de Efteling zijn geteld, blijft de attractie een belangrijke inspiratiebron voor fans. Een creatieve Efteling-liefhebber heeft het klassieke spookkasteel in het klein nagebouwd. Sanne Bakermans (32) uit het Brabantse dorp Diessen was een kleine drie maanden bezig met een indrukwekkend miniatuur op schaal 1:87.



Bakermans, die online actief is onder de naam Brenna-Ivy Art, schrok naar eigen zeggen behoorlijk van het nieuws dat het Spookslot gaat verdwijnen. "Ik had niet verwacht dat het me zo zou raken", laat ze aan Looopings weten. In eerste instantie was het haar bedoeling om als eerbetoon een uitgebreide tekening te maken. Later kwam ze op het idee om in plaats daarvan een volledig schaalmodel in elkaar te zetten.

"Ik vind modelbouw fascinerend: niet voor niets is het Diorama één van mijn favoriete Efteling-attracties. Maar ik had er nog helemaal geen ervaring mee, dus ik vond het een heel intimiderend idee." Haar omgeving haalde haar over om er toch aan te beginnen. "Na die positieve reacties heb ik me er met knikkende knieën aan gewaagd."



Hardschuim

Enkele maanden later was het professionele kunstwerk af. De ruïne zelf was binnen een maand gebouwd en geschilderd. Daarvoor gebruikte Bakermans hardschuim. Vervolgens voegde ze de planten, bomen - gemaakt van tuindraad - en het entreebord toe. "Ik vond het ontzettend leuk om te doen en ik denk dat ik er een nieuwe hobby bij heb", vertelt ze enthousiast.



Voor de Efteling-fanaat is een bezoek aan het attractiepark eigenlijk niet compleet zonder het Spookslot. Ze prijst "de sfeer, de muziek en het verhaal". "De Efteling is één van mijn favoriete plekken om te zijn, al zolang als ik me kan herinneren. En als ik er ben heb ik maar één voorwaarde: we gaan naar het Spookslot. Dan is mijn dag goed." Bakermans gaat het slot dan ook behoorlijk missen. "Maar de nieuwe attractie belooft gelukkig veel goeds."