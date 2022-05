Efteling

Video: Efteling-bezoekers negeren massaal gesloten poort

Sommige bezoekers van de Efteling laten zich zelfs niet tegenhouden door een dichte poort. Dat bleek vanochtend bij de opening van het attractiepark. Rond 10.00 uur worden de poorten op de Pardoes Promenade geopend, zodat bezoekers de rest van het park kunnen betreden.



Een grote groep wilde daar vandaag niet op wachten. Op videobeelden, gepubliceerd op Twitter, is te zien hoe tientallen ongemanierde Efteling-gasten via opzij geschoven hekken het spoor van de Stoomtrein op lopen.

Via die verboden route, waar elk moment de trein voorbij kan komen, wandelen ze doodleuk richting Fata Morgana. Door een gat in een heg komen ze uit op het nog afgesloten wandelpad. Slechts een handjevol geduldige personen blijft braaf wachten bij de nog gesloten poort.



Medewerkers

De Efteling zal op zoek moeten naar een oplossing voor de ongewenste situatie, bijvoorbeeld door nog meer hekken neer te zetten of door medewerkers 's ochtends een oogje in het zeil te laten houden. Personeelsleden waren vanochtend nergens te bekennen.