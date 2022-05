Disneyland Paris

Disneyland Paris noemt twintig jaar oude achtbaan 'nieuwe attractie'

Disneyland Paris durft het aan om de achtbaan Avengers Assemble: Flight Force, de nieuwe versie van Rock 'n' Roller Coaster, te presenteren als een "nieuwe attractie". Dat blijkt uit een Nederlandstalige reclamecampagne op social media. In werkelijkheid betreft het een bestaande attractie uit 2002, die de afgelopen jaren is opgeknapt.



Daarbij kreeg de twintig jaar oude lanceerachtbaan een nieuw thema. Eerder was de overdekte attractie gedecoreerd als een opnamestudio bij een platenmaatschappij. Voortaan staat de coaster in het teken van Marvel-superhelden Iron Man en Captain Marvel. De rit zelf - met een lanceringen van zo'n 90 kilometer per uur en drie inversies - veranderde niet.

Toch spreekt Disney dus over een "nieuwe attractie". "Ga op missie met Iron Man en Captain Marvel in de nieuwe attractie Avengers Assemble: Flight Force!", valt te lezen in online advertenties. "Open vanaf deze zomer." De achtbaan werd destijds gebouwd door de Nederlandse fabrikant Vekoma. Het baanverloop is nagenoeg identiek aan Xpress: Platform 13 in Walibi Holland.



Reclame Code Commissie

Het is de vraag of er sprake is van misleidende reclame. De Nederlandse Reclame Code Commissie tikte jaren geleden nog Walibi Holland op de vingers toen een oude achtbaan als nieuw gepresenteerd werd na het introduceren van een nieuw thema en een nieuwe trein. Vorig jaar flikte Avonturenpark Hellendoorn hetzelfde trucje.