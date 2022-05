Sprookjesbos Valkenburg

Directie Sprookjesbos reageert op ongeluk met attractie

De directie van het Limburgse pretpark Sprookjesbos Valkenburg heeft voor het eerst gereageerd op het ongeluk van vrijdagmiddag. Drie personen raakten gewond toen een bakje van een 10 meter hoge ballonnenmolen naar beneden viel. In een verklaring, die onder meer gepubliceerd werd op social media, valt te lezen dat het management meeleeft met de slachtoffers.



"Directie en personeel zijn ontdaan over het voorval en we betreuren ten zeerste dat dit heeft kunnen gebeuren. Onze gedachten gaan nu in de eerste plaats uit naar de slachtoffers en familie van de betrokkenen." Over de ernst van de verwondingen wordt niets vermeld. "Voor zover bekend zijn de slachtoffers stabiel."

De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. "Er is direct technisch onderzoek gestart naar de precieze oorzaak van het incident door de bevoegde instanties." Ook Sprookjesbos zelf voert een onderzoek uit. "Momenteel zijn wij in afwachting van de uitkomst van deze onderzoeken." Het park belooft weer te communiceren zodra er meer informatie beschikbaar is.



Sonic

Uiteraard gaat ballonnencarrousel Calidius tot nader order niet open. Sprookjesbos zelf is vandaag wel gewoon toegankelijk voor publiek. Er vindt een evenement plaats met film- en gamepersonage Sonic the Hedgehog. Bezoekers kunnen met hem op de foto.