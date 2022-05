Gorky Park

Oekraïne ziet bombarderen van pretpark door Rusland als oorlogsmisdrijf

Oekraïne vermoedt dat er sprake is van een oorlogsmisdrijf bij het bombarderen van een attractiepark. Het Oekraïense familiepretpark Gorky Park, gelegen in Charkov, werd al meermaals getroffen door Russische bombardementen. Justitie in Oekraïne is een officieel onderzoek gestart naar mogelijke internationale oorlogsmisdaden.



In drie maanden tijd landden er zo'n vijftig granaten in het pretpark. "Het raken van burgerdoelen en civiele infrastructuur, het vernietigen van cultureel erfgoed en pogingen om burgers te doden worden beschouwd als oorlogsmisdrijven", vertelt aanklager Roman Petrenko aan persbureau AFP.

"Een vergissing kan één of twee keer voorkomen, maar er zijn 56 treffers geregistreerd. Het is geen ongeluk, ze hebben het park bewust als doel gekozen." Samen met een team van specialisten op het gebied van explosieven, ambtenaren, gemeentemedewerkers en assistenten brengt de officier van justitie momenteel elke krater in beeld.



Gewond

Hij laat munitie opgraven, maakt foto's en noteert van elke plek de hoek van de inslag en de herkomst van het wapen. Daarbij krijgen de Oekraïners hulp van de Amerikaanse organisatie Bomb Techs Without Borders. Bij het bombarderen van Gorky Park raakte tot nu toe niemand gewond.