Efteling-bezoekers betrapt bij bekladden wachtrij: beveiliger grijpt in

Een groep jongeren is vandaag betrapt bij het bekladden van de wachtrij van een attractie. In de rij bij achtbaan Joris en de Draak schreven bezoekers woorden op een houten paal. Nadat een beveiliger de kwajongens in de smiezen kreeg, besloot hij hen aan het werk te zetten.



Hij gaf de groep de opdracht om de graffiti zelf weer weg te halen. In een filmpje van videosite Dumpert is te zien hoe de jongens onder begeleiding teruglopen naar de plek waar ze de fout in gingen. Daar proberen ze vervolgens naarstig om de termen weg te poetsen met behulp van een doekje. Ondertussen geeft de bewaker aanwijzingen.

De reacties op de actie zijn grotendeels positief. "Boenen voor hun daden", schrijft iemand bijvoorbeeld. "Sterk staaltje pedagogiek." Een ander noemt het "prijzenswaardig". "Daar waar het in onze maatschappij ontbreekt aan respect voor andere mensen, komt een sprookjesbos met een pedagogisch verantwoorde aanpak van asociaal gedrag. Goed werk."