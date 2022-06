Attractiepark Toverland

Toverland maakt volledige line-up van YouTube-dag bekend

Toverland heeft bekendgemaakt wie er allemaal aanwezig zullen zijn tijdens een speciale YouTube-dag op zondag 12 juni. Afgelopen maand werd al duidelijk dat Rutger Vink, Thomas van Grinsven en leden van het kanaal Bankzitters langs zouden komen. Nu zijn meer online bekendheden aan het lijstje toegevoegd.



Zo is ook vlogfamilie Latooy te gast, volgens Toverland "het bekendste gezin van Nederland". Giovanni Latooy, zijn vriendin Jade Anna van Vliet, zijn zus Melanie Latooy en hun ouders Marcel en Louise Latooy beantwoorden vragen van fans. Zangeres Stefania Liberakakis, die in 2021 namens Griekenland meedeed aan het Eurovisie Songfestival, neemt de presentatie op zich.

Daarnaast is er aandacht voor bekende TikTok-gebruikers. Toverland nodigde Sam Kroon, Esmee Joanna en Dario de Vries uit. Kroon werd in korte tijd beroemd dankzij een lollig filmpje met de uitspraak "hé Marco, hai, prima". In entreegebied Port Laguna wordt een groot podium neergezet. Er staan geen meet-and-greets op het programma.



Attracties

YoutubersxToverland, zoals de themadag heet, vindt voor de tweede keer plaats. Het Limburgse attractiepark spreekt over een "indrukwekkend evenement". Er hoeven geen speciale tickets voor gekocht te worden. Toverland is open van 10.00 tot 18.00 uur. De attracties zijn gewoon operationeel.