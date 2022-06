Attractiepark Toverland

Toverland gaat sollicitatiegesprekken voeren in wildwaterbaan

Toverland blijft op zoek naar nieuw personeel voor de attracties, restaurants en winkels. Om de sollicitatieprocedure iets interessanter te maken, is besloten om de gesprekken binnenkort in een wildwaterbaan te voeren. Wie op dinsdag 21 en donderdag 30 juni komt solliciteren bij het Limburgse attractiepark, kan dat doen in een bootje van Djengu River.



Aanmelden kan via de website van Toverland. De minimumleeftijd is 16 jaar. Het idee is om medewerkers in spé direct onder te dompelen in de sfeer van "spetterende attracties en magische belevingen", zegt rekruteerder Miriam Derickx-Linders.

De gesprekken vinden plaats na sluitingstijd, vanaf 18.00 uur. Een vaartocht in Djengu River duurt ongeveer vijf minuten. "Maar als één rondje niet genoeg is om leuk kennis met elkaar te maken, dan plakken we er gewoon een tweede rondje achteraan", aldus Derickx-Linders.



Nat

Wie liever niet nat wordt, kan er ook voor kiezen om op een ander moment langs te komen. Vorig jaar hield Toverland al sollicitatiegesprekken in een spookhuis, tijdens de halloweenperiode. Het pretpark in Sevenum kampt al geruime tijd met een personeelstekort.