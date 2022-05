Plopsaland De Panne

Video: vader gaat door het lint tijdens ruzie in Plopsaland

Een woedende vader is afgelopen donderdag door het lint gegaan in Plopsaland De Panne. Tijdens een bezoek aan het Vlaamse familiepark kreeg hij het aan de stok met een andere vader. Daarbij liepen de emoties hoog op, zo blijkt uit videobeelden van een omstander.



De ruzie ontstond bij de #LikeMe Coaster, die donderdag officieel geopend werd. Volgens een ooggetuige ging het conflict over de vraag wiens kinderen voorin de achtbaantrein mochten zitten. Na een woordenwisseling troffen de vaders elkaar bij de uitgang van de attractie, waar een hoop werd gevloekt en geschreeuwd.

Een toegesnelde Plopsa-beveiliger moest de gemoederen sussen. Hij werd onder meer uitgescholden voor "pedo". Daar was de medewerker niet van gediend. Het verontwaardigde personeelslid dreigde de politie erbij te halen. Uiteindelijk bleek dat niet nodig. Na een tijdje droop de boze man af.



Botsen

"Waar veel volk bij elkaar is, botsen mensen weleens", reageert een woordvoerder van Plopsaland in gesprek met Looopings. Hij spreekt over een "korte discussie". De voorlichter benadrukt dat de rust na tussenkomst van de steward snel is teruggekeerd.