Efteling

Foto's: vogelnestje pal onder brullende draak in de Efteling

In de Efteling is een vogelnest verschenen op een bijzondere plek. Een merel blijkt zich genesteld te hebben pal onder Draak Lichtgeraakt, het luidruchtige groene monster in het Sprookjesbos. Dat is te zien op foto's van een oplettende bezoeker.



Wie goed kijkt, ziet een nest met jonge vogels onder de draak zitten. De afgelopen dagen was Draak Lichtgeraakt buiten gebruik. "Maar blijkbaar voelt mama merel zich heel veilig, want de brullende draak werkt intussen gewoon weer", meldt een Efteling-woordvoerster aan Looopings.

De draak kan geactiveerd worden door aan een kroon in een half geopende schatkist te trekken. Vervolgens komt het fabeldier met een hoop gegrom en gebrul tot leven, terwijl er rook uit zijn neusgaten komt. Het sprookjesfiguur, ontworpen door Ton van de Ven, is sinds 1979 in het bos te vinden.